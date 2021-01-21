Кинолог требуется в ОМОН псковской Росгвардии
Требуются кандидаты на полицейского-кинолога инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Требования: возраст до 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.
Телефон для справок 8 953 242 48 71.