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Общество

200 нарушений закона выявили в сфере жилищных прав детей-сирот в Псковской области

В 2020 году в Псковской области в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот выявлено свыше 200 нарушений закона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

По информации ведомства, опротестовано было пять правовых актов, направлено более 150 исков, внесено свыше 10 представлений, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Органам местного самоуправления объявлено 16 предостережений.

Кроме того, прокуратура Псковской области инициировала разработку проекта закона области по введению дополнительной меры социальной поддержки для детей-сирот и лиц из их числа, включенных в список и достигших возраста 25 лет, в виде единовременной социальной выплаты (сертификата) за счет средств областного бюджета.

Предложение поддержала администрация Псковской области. 25 декабря минувшего года был принят закон области, предусматривающий выдачу жилищных сертификатов. На эти цели в областном бюджете запланированы необходимые денежные средства.

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