Пропавшего в марте 2019 года великолучанина Андрея Федорова продолжает искать полиция

09:24, 21 января 2021, ПАИ

В Великих Луках полиция разыскивает Фёдорова Андрея Викторовича, 1976 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, 22 марта 2019 года он ушёл из дома по улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Мужчина был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны и сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Федорова, позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.