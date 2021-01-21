Великолукское СИЗО и псковская музыкальная школа подписали соглашение о сотрудничестве

10:22, 21 января 2021, ПАИ

В Великих Луках СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области и музыкальная школа имени М. П. Мусоргского подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Предметом соглашения, подписанного представителями следственного изолятора № 2 и МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени М. П. Мусоргского», стало налаживание взаимодействия в области культурно-просветительской работы, направленной на организацию культурно-массовой и досуговой деятельности сотрудников следственного изолятора и членов их семей.

Среди обсуждаемых мероприятий – проведение совместных творческих конкурсов, тематических экскурсий, интерактивных занятий, концертных программ, подготовленных учащимися и преподавателями музыкальной школы.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и спланировали шаги развития с учетом новых реалий эпидемиологического характера. Первыми в списке мероприятий, подготовленных в рамках сотрудничества, станут празднование календарных дат 23 Февраля и 8 Марта.

Встреча прошла с соблюдением норм и правил безопасности, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.