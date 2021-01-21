Две бутылки водки пытался украсть мужчина из магазина в Великих Луках

10:39, 21 января 2021, ПАИ

В Великих Луках местный житель пытался украсть спиртное из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

20 января экипаж группы задержания вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Вокзальной сработала кнопка сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел две бутылки водки, не заплатив за них.

Кроме того, в этот же день в Пскове около 17:00 в магазине на Рижском проспекте правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая украла из торгового зала продукты.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.