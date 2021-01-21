0
13:14
Баня сгорела из-за короткого замыкания в Гдовском районе
11:04
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 117
11:00
Два автомобиля съехали в кювет после столкновения в Пустошкинском районе
19:21
В посёлке Дедовичи Псковской области жители обнаружили двух грабителей, но те продолжили совершать кражу
15:35
Два человека погибли в результате пожара в Пскове
12:44
В результате опрокидывания автомобиля в Стругокрасненском районе пострадал пассажир
08:26
Неосторожное обращение с огнем привело к гибели 57-летнего мужчины в Порхове
Еще новости
Происшествия

Две бутылки водки пытался украсть мужчина из магазина в Великих Луках

В Великих Луках местный житель пытался украсть спиртное из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

20 января экипаж группы задержания вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Вокзальной сработала кнопка сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел две бутылки водки, не заплатив за них.

Кроме того, в этот же день в Пскове около 17:00 в магазине на Рижском проспекте правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая украла из торгового зала продукты.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Баня сгорела из-за короткого замыкания в Гдовском районе
21 января 2021
Баня сгорела из-за короткого замыкания в Гдовском районе
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 117
21 января 2021
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 117
Два автомобиля съехали в кювет после столкновения в Пустошкинском районе
21 января 2021
Два автомобиля съехали в кювет после столкновения в Пустошкинском районе
В посёлке Дедовичи Псковской области жители обнаружили двух грабителей, но те продолжили совершать кражу
20 января 2021
В посёлке Дедовичи Псковской области жители обнаружили двух грабителей, но те продолжили совершать кражу
Два человека погибли в результате пожара в Пскове
20 января 2021
Два человека погибли в результате пожара в Пскове
В результате опрокидывания автомобиля в Стругокрасненском районе пострадал пассажир
20 января 2021
В результате опрокидывания автомобиля в Стругокрасненском районе пострадал пассажир
Неосторожное обращение с огнем привело к гибели 57-летнего мужчины в Порхове
19 января 2021
Неосторожное обращение с огнем привело к гибели 57-летнего мужчины в Порхове
В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб
19 января 2021
В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб

Идет загрузка...