Невель перейдёт на новые евроконтейнеры

10:57, 21 января 2021, ПАИ

Новые евроконтейнеры для отходов регоператор по обращению с ТКО в Псковской области - филиал ООО «Экопром» доставил в Невель, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Первая партия из 50 евробаков для мусора уже поступила в Невель. На сегодняшний день в части города используются металлические баки объёмом 0,75 куб. м и новые баки объемом 1,1 куб. м, ранее предоставленные регоператором.

К 1 февраля на всех контейнерных площадках, используемых населением, будет произведена замена баков на новые.

Напомним, что евроконтейнеры имеют не только больший объем, но и оборудованы крышками в соответствии с требованиями СанПиН.