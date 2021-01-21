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Общество

Невель перейдёт на новые евроконтейнеры

Фото из группы ВКонтакте «Мехуборка Псков»

Новые евроконтейнеры для отходов регоператор по обращению с ТКО в Псковской области - филиал ООО «Экопром» доставил в Невель, сообщили Псковскому агентству информации в компании. 

Первая партия из 50 евробаков для мусора уже поступила в Невель. На сегодняшний день в части города используются металлические баки объёмом 0,75 куб. м и новые баки объемом 1,1 куб. м, ранее предоставленные регоператором.

К 1 февраля на всех контейнерных площадках, используемых населением, будет произведена замена баков на новые.

Напомним, что евроконтейнеры имеют не только больший объем, но и оборудованы крышками в соответствии с требованиями СанПиН.

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