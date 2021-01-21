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Общество

Сивачёва о слухах про «сырость» вакцины от COVID-19: Это сравни геноциду

Главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ираида Сивачёва в эфире ПАИ-live 21 января сравнила слухи про «сырость» вакцины от COVID-19 с геноцидом.

«Все эти слухи – ерунда, – заявила врач. – Всегда нужно делать прививку. В 2009 году вакцина против гриппа тоже считалась «сырой», однако те, кто привился, не заболели и не умерли. История повторяется. Слухи о сырости вакцины сравни геноциду. При наличии хронических заболеваний люди должны быть защищены, чтобы остаться живыми».

По словам Ираиды Сивачёвой, любая прививка может давать местные и общие реакции: покраснения, зуд. «Но это все проходит. А противопоказания - как и при любой другой вакцинации. Анкета перед вакцинацией составлена таким образом, что она будет направлять врача и определять противопоказания», – пояснила врач, добавив, что без вакцинации коронавирус остановить невозможно.

«Люди занимаются медициной, чтобы сохранять и поправлять здоровье. У нас уже есть два примера в истории. Первый – с дифтерией. Вакцина была хорошая, но глупые смерти непривитых все равно были. В 2009-2010 годах – свиной грипп. Тогда тоже говорили, что вакцина «сырая», но непривитые заболевали и становились инвалидами. Сейчас третье испытание – коронавирус. И вот уже есть вакцина, так давайте привьемся и закроем тему, будем жить, как жили», –   подытожила Сивачёва.

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