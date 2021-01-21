В Пскове мужчина пырнул собутыльника ножом во время застолья

11:14, 21 января 2021, ПАИ

В Пскове мужчина пырнул собутыльника во время застолья, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 января около 23:00 в квартире дома на улице Максима Горького во время застолья 33-летний житель Псковского района получил удар ножом от собутыльника. Молодого человека госпитализировали в областную больницу.

Получив сообщение о произошедшем, на место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову. Злоумышленником оказался безработный 34-летний пскович. Он дал признательные показания. При обыске нож изъят.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.