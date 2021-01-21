Ещё 195 человек заразились коронавирусом в Псковской области

11:19, 21 января 2021, ПАИ

28 129 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 195 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровели 15 504 пациента (за сутки – 345), умерло 117 инфицированных человек. Всего специалисты провели 237 878 (за сутки – 1 462) тестов на коронавирус.

«Вспышка в Святогорском монастыре снята с контроля Роспотребнадзора. В двух оставшихся очагах нет новых заболевших», – написал губернатор.