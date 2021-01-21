Более 200 тысяч рублей снял с карты пожилой великолучанки «банковский служащий»
В Великих Луках пенсионерка стала жертвой мошенника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
19 января в Великих Луках 70-летней горожанке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка. И якобы под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств снял с ее банковской карты более 200 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Идет расследование.