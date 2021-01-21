18 человек не сумел найти поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области

11:22, 21 января 2021, ПАИ

18 человек не сумел найти поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области в 2020 году. Об этом на пресс-конференции 21 января сообщила инфорг отряда Татьяна Разумова.

Она уточнила, что в прошлом году в отряд поступила 101 заявка на поиск людей. В результате 71 человек найден живым, 12 - погибшими, остальных пока найти не удалось.

Региональный представитель поисково-спасательного отряда Евгений Рудый отметил, что добровольцы сотрудничают с силовыми структурами и координируют свои действия с ними.

По его словам, поиски человека занимают разное количество времени. Самый продолжительный поиск продлился 18 дней. «По статистике, 20% людей находятся погибшими либо не находятся вообще», - уточнил Евгений Рудый.