Мужчины в Псковской области пропадают чаще женщин

11:43, 21 января 2021, ПАИ

Мужчины в Псковской области пропадают чаще женщин, детей и пенсионеров, сообщила на пресс-конференции 21 января инфорг поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Разумова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Например, в прошлом году мы занимались поисками всего семи детей до 18 лет», - уточнила Разумова.

Представитель отряда в Псковской области Евгений Рудый отметил, что чаще всего псковичи теряются с наступлением сезона сбора грибов и ягод. «Самый неспокойный сезон – с мая до ноября. Осенью поступало по 3-4 заявки в день», - рассказал Рудый.

Татьяна Разумова посоветовала родственникам пропавших без вести как можно раньше обращаться в полицию и к поисковикам. «Есть миф, что в полицию можно обращаться только через три дня после пропажи, но это неправда. Особенно это касается детей: если ребёнок через полчаса не пришёл, мы сразу начинаем поиски. Отряд реагирует на любые заявки», - добавила Разумова.