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Общество

С 1 января возобновлена проверка газовых счетчиков в Псковской области

В Псковской области с 1 января возобновлена проверка газовых счетчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков».

С начала 2021 года закончилось действие ограничений на проведение поверки бытовых приборов учета газа, введенных Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424. Эта мера касалась всех газовых счетчиков, межповерочный интервал которых заканчивался в период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года.

На день окончания ограничений более 2300 абонентов в Псковской области имеют прибор учета газа, подлежащий незамедлительной поверке. Компания «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает, что с нового года показания таких счетчиков не принимаются к расчету при начислении оплаты за газ, а сумма рассчитывается исходя из норматива.

Для возобновления учета газа по показаниям газового счетчика потребителям необходимо срочно произвести поверку или замену приборов учета газа с истекшим межповерочным интервалом.

Об истечении межповерочного периода счетчика поставщик газа оповещает абонентов в ежемесячной квитанции, также дату поверки можно узнать, позвонив в call-центр по телефону 59-50-50. Напоминаем, что соблюдение сроков поверки счетчика является обязанностью абонента.

Мораторий «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», предоставляющий отсрочку на проведение поверки приборов учета газа в связи с эпидемиологической обстановкой, введен в действие Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424.

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