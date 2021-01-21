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Общество

Псковский поисковый отряд перешел на новый формат работы из-за пандемии

Из-за пандемии псковский поисковый отряд перешел на новый формат работы. Об этом рассказала инфорг отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области Татьяна Разумова во время пресс-конференции 21 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«На данный момент не используются массовые выезды, - рассказала Татьяна Разумова. – Участники поисков всегда используют средства индивидуальной защиты, не допускаются к поискам люди с признаками простудных заболеваний».

Реиональный представитель ПСО «ЛизаАлерт» в Псковской области Евгений Рудый подчеркнул, что некоторые участники отряда работают из дома. Информационная группа не выезжает в лес, а обрабатывает поиски за компьютером.

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