Представитель псковского поискового отряда: Лучшая награда для волонтёров – это спасенная жизнь

11:45, 21 января 2021, ПАИ

«ЛизаАлерт» — это не про деньги, и добровольчество — это не про подарки», - заявил региональный представитель ПСО «ЛизаАлерт» в Псковской области Евгений Рудый на пресс-конференции 21 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Евгений Рудый подчеркнул, что у поисковиков нет зарплаты, поиск людей – это не работа. «Основная награда для волонтёров – это спасенная жизнь. И другой мотивации у поисковиков нет», - отметил он. По словам представителя отряда, одежду и оборудование поисковики обычно приобретают сами. В некоторых случаях неравнодушные люди передают в отряд расходные материалы и оборудование.

Также Евгений Рудый сообщил, что в 2020 году поступало несколько предложений помощи от бизнеса. Он выразил надежду, что со временем ПСО «ЛизаАлерт» в Псковской области станет крупнее, его станут больше замечать и кто-то из представителей псковского бизнеса захочет оказать поддержку. Но даже если этого не будет, заверил Евгений Рудый, отряд продолжит функционировать.