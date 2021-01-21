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Общество

Представитель псковского поискового отряда: Лучшая награда для волонтёров – это спасенная жизнь

«ЛизаАлерт» — это не про деньги, и добровольчество —  это не про подарки», - заявил региональный представитель ПСО «ЛизаАлерт» в Псковской области Евгений Рудый на пресс-конференции 21 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Евгений Рудый подчеркнул, что у поисковиков нет зарплаты, поиск людей – это не работа. «Основная награда для волонтёров – это спасенная жизнь. И другой мотивации у поисковиков нет», - отметил он. По словам представителя отряда, одежду и оборудование поисковики обычно приобретают сами. В некоторых случаях неравнодушные люди передают в отряд расходные материалы и оборудование.

Также Евгений Рудый сообщил, что в 2020 году поступало несколько предложений помощи от бизнеса. Он выразил надежду, что со временем ПСО «ЛизаАлерт» в Псковской области станет крупнее, его станут больше замечать и кто-то из представителей псковского бизнеса захочет оказать поддержку. Но даже если этого не будет, заверил Евгений Рудый, отряд продолжит функционировать.

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