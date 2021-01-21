О сложностях в работе псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказал Евгений Рудый

11:46, 21 января 2021, ПАИ

Региональный представитель ПСО «ЛизаАлерт» в Псковской области Евгений Рудый рассказал о сложностях в работе поискового отряда. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 21 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Рудого, иногда может не быть информации, и тогда приходится вытаскивать ее по крупицам.

«Бывает, что есть полная информация, но человек в предполагаемом месте не находится, - добавил спикер. – Происходит сильная мозговая работа в штабе».

Евгений Рудый также отметил, что периодически проходят вебинары с психологами, которые рассказывают участникам отряда, как вести переговоры с родственниками, как себя подготовить к возможному печальному исходу поисков.

«Мы стараемся внутри отряда сохранять здоровый климат», - отметил Рудый, подчеркнув, что имеет место быть и выгорание.