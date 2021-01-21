1,5 тысячи пачек сигарет нашли псковские таможенники в покрышках автомобиля
Незаконный вывоз более 1,5 тысячи пачек сигарет пресекли в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.
Табачную продукцию белорусского производства обнаружили на таможенном посту МАПП «Убылинка». Сотрудники таможни выявили контрабанду в двух покрышках грузового автомобиля, выезжающего из Российской Федерации.
Стоимость незаконно перемещаемой табачной продукции превысила 90 тысяч рублей.
Сигареты изъяли. В отношении водителя грузового транспортного средства возбуждено дело об административном правонарушении.