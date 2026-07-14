Крупная партия черешни не прошла проверку качества в Псковской области

20:57, 14 июля 2026, ПАИ

На складе временного хранения специалисты проверили шесть партий свежей черешни из Республики Молдова. Продукция оказалась заражена опасным карантинным объектом, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Лабораторные исследования в Северо‑Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили, что в ягодах есть возбудитель бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola).

Чтобы не допустить распространения болезни на территории стран ЕАЭС, ввоз 111 тонн ягод запретили. Партии черешни вернут поставщику.