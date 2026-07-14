87% дорог федерального значения в Псковской области соответствуют нормативам – Росавтодор

23:41, 14 июля 2026, ПАИ

По данным Росавтодора, почти 87 % дорог федерального значения в Псковской области уже соответствуют нормативам. До 2031 года в Псковской области запланирован ремонт более 122 километров трасс и замена покрытия на 161 километре, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Реализацию масштабных дорожных проектов в регионе Михаил Ведерников обсудил с руководителем Росавтодора Романом Новиковым в Министерстве транспорта РФ.

В частности, речь шла об участке региональной дороги Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь. Для стационарного контрольного пункта «Долосцы» планируют расширить подъездные пути, обустроить площадки для таможенного и пограничного контроля, а также оснастить объект необходимым оборудованием. Контракт на проектирование уже заключён. Модернизация пункта поможет нарастить товарооборот и повысит туристическую привлекательность приграничных территорий.

Участники встречи также обсудили ряд проектов, направленных на совершенствование городской логистики: строительство второго пускового комплекса Северного обхода с мостом через Великую и участка улицы Кузбасской Дивизии в Пскове, который обеспечит удобный подъезд к социальным объектам и жилым кварталам.

«В 2026 году в Псковской области приведут в нормативное состояние 300 километров региональных и местных дорог – это на 30 километров больше, чем предусматривал первоначальный план», – отметил глава региона.

Значительный объём работ ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».