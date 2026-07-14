На улице Чудской в Пскове завершается благоустройство сквера

22:38, 14 июля 2026, ПАИ

Благоустройство сквера на пересечении улиц Чудской и Ижорского батальона в Пскове выходит на финальную стадию. Об этом сообщили ПАИ в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты обустроили пруд с мостиком, обозначили пешеходные маршруты, установили бортовой камень, подготовили площадки под воркаут и скамейки. Также строители проложили сети для видеонаблюдения.

Далее рабочим предстоит уложить асфальт, смонтировать освещение, установить скамейки, урны и арт‑объект «Зонтик».

Из‑за задержки поставки асфальтобетонной смеси график финальных работ скорректировали, сообщили в профильном министерстве. Завершить благоустройство планируют до конца июля.