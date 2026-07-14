На улице Чудской в Пскове завершается благоустройство сквера
Благоустройство сквера на пересечении улиц Чудской и Ижорского батальона в Пскове выходит на финальную стадию. Об этом сообщили ПАИ в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты обустроили пруд с мостиком, обозначили пешеходные маршруты, установили бортовой камень, подготовили площадки под воркаут и скамейки. Также строители проложили сети для видеонаблюдения.
Далее рабочим предстоит уложить асфальт, смонтировать освещение, установить скамейки, урны и арт‑объект «Зонтик».
Из‑за задержки поставки асфальтобетонной смеси график финальных работ скорректировали, сообщили в профильном министерстве. Завершить благоустройство планируют до конца июля.
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