В посёлке Дедовичи благоустроили пешеходную зону

23:10, 14 июля 2026, ПАИ

Пешеходную зону отремонтировали на участке от дома №7а на улице Энергетиков до дома №9 по улице Октябрьской в посёлке Дедовичи. Об этом ПАИ сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Специалисты разработали грунт, уложили брусчатку и установили бортовые камни. Для обеспечения безбарьерной среды на участке разместили наземные тактильные плиты – они помогают людям с нарушениями зрения безопасно ориентироваться в пространстве. Также в пешеходной зоне появились новые скамейки и урны.

Работы проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».