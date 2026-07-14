В музее кондитерского искусства изготовили юбилейный пряник «К 860‑летию Великих Лук»

21:39, 14 июля 2026, ПАИ

Тематический пряник к 860-летию со дня основания Великих Лук создали в первом в России музее кондитерского искусства, который располагается в Себежском округе. Об этом рассказала топ‑мастер международного уровня, создатель музея Александра Сафронова в программе «Лики Лук» в эфире «Первого Псковского».

Ранее для города уже была создана форма для печатного пряника с воздушными шарами. Её приурочили к Международной встрече воздухоплавания – масштабному празднику, который традиционно проходит в Великих Луках. «На этот раз мы сделали другую форму к дню рождения Великих Лук. Мы подготовили пряник именно с гербом города. Его можно презентовать как подарок», – рассказала гостья эфира.

Александра Сафронова также добавила, что основное направление работы музея – пряники с символикой туристических городов Псковской области. В коллекции представлены изделия с тематикой Пскова, Изборска, Великих Лук и Пушкинских Гор.