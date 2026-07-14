Наталья Фёдорова проверила готовность школ к новому учебному году

21:15, 14 июля 2026, ПАИ

Глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в ходе рабочего выезда в Серёдку проверила готовность местных учреждений образования к новому учебному году, а также оценила реализацию муниципальных проектов по благоустройству.

«В помещениях школы ведутся ремонты – столовая, кабинеты, санузел. В дошкольном учреждении ремонт более масштабный – замена кровли. Вместе с руководителем Светланой Удальцовой осмотрели ход работ. Не везде устраивает темп подрядчика, необходимо усилить контроль и внимательно следить за качеством. А также своевременно оформлять документы на уже завершенные работы», – сообщила Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.

Глава округа подчеркнула необходимость усилить контроль за качеством исполнения работ и своевременно оформлять документацию.

Также в рамках выезда Наталья Фёдорова вместе с сотрудниками территориального отдела «Серёдка» посетила ряд территорий населённого пункта. В частности, на улице Родионова осмотрели новую детскую площадку, установленную за счёт средств муниципального бюджета. Наталья Фёдорова поставила задачу организовать подсыпку площадки песком и обеспечить сохранность установленного оборудования.