Максим Борисюк стал участником «железной» дистанции

21:47, 14 июля 2026, ПАИ

Главный врач Псковского клинического перинатального центра Максим Борисюк принял участие в соревнованиях по триатлону «Медный всадник». Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

«Железная» дистанция, которую предстояло преодолеть: 3,86 километра вплавь, затем 180,25 километров на велосипеде и завершающий этап – 42,2 километра бегом. Все этапы требовалось пройти без перерыва.

Успешное завершение такой дистанции – результат не только отличной физической подготовки, но и железной дисциплины, долгих месяцев тренировок и умения преодолевать препятствия, отметили в профильном министерстве.