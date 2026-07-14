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Общество

Максим Борисюк стал участником «железной» дистанции

Главный врач Псковского клинического перинатального центра Максим Борисюк принял участие в соревнованиях по триатлону «Медный всадник». Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

«Железная» дистанция, которую предстояло преодолеть: 3,86 километра вплавь, затем 180,25 километров на велосипеде и завершающий этап – 42,2 километра бегом. Все этапы требовалось пройти без перерыва.

Успешное завершение такой дистанции – результат не только отличной физической подготовки, но и железной дисциплины, долгих месяцев тренировок и умения преодолевать препятствия, отметили в профильном министерстве.

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