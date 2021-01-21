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Общество

До +2 потеплеет в Псковской области 22 января

22 января в Псковской области прогнозируется повышение температуры воздуха и небольшие осадки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

По данным Псковского ЦГМС – филиала  ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью столбики термометров покажут от -5 до 0 градусов, днем – от -1 до +2. Ожидается облачная погода, местами пройдут дожди и мокрый снег. На дорогах будет гололедица.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

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