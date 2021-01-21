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Общество

Из-за долгого снегопада Псков не успели привести в порядок до утренних пробок

12 комбинированных дорожных машин и 8 тракторов сейчас убирают Псков от снега. Всего на уборке города задействовано два дорожных подрядчика. Снегопад закончился в семь утра, поэтому рабочие не успели убрать снег до утренних пробок, однако работа ведётся круглосуточно, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Псковавтодор» убирает улично-дорожную сеть центральной части Пскова. В работе задействовано 4 комбинированные дорожные машины (КДМ), 2 трактора МТЗ, 3 мини-погрузчика Бобкат, автогрейдер, 3 бригады по 5 человек.

«СитиИнвестГрупп» убирает Запсковье и Завеличье.  В работе задействовано 8 КДМ, 6 тракторов, 2 мини-погрузчика Бобкат со щеткой, 2 автогрейдера, 6 бригад по 4-5 человек.

 

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