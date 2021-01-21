Псковская область вошла в топ-5 рейтинга по количеству выявленных и устранённых свалок

13:23, 21 января 2021, ПАИ

По количеству выявленных и устранённых свалок Псковская область вошла в топ-5 рейтинга. Об этом рассказал экоактивист, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

Сергей Елизаров рассказал, что начал заниматься экологической темой с 2017 года, когда руководил проектом «Генеральная уборка» от Общероссийского народного фронта. В рамках проекта была создана интерактивная карта, куда любой мог добавить незаконный объект складирования отходов.

Он заметил, что Псковская область вошла в топ-5 рейтинга по количеству выявленных и ликвидированных свалок. Экоактивист отметил, что иногда приходилось убирать свалки десятками КамАЗами.