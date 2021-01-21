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Общество

Псковская область вошла в топ-5 рейтинга по количеству выявленных и устранённых свалок

По количеству выявленных и устранённых свалок Псковская область вошла в топ-5 рейтинга. Об этом рассказал экоактивист, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

Сергей Елизаров рассказал, что начал заниматься экологической темой с 2017 года, когда руководил проектом «Генеральная уборка» от Общероссийского народного фронта. В рамках проекта была создана интерактивная карта, куда любой мог добавить незаконный объект складирования отходов.

Он заметил, что Псковская область вошла в топ-5 рейтинга по количеству выявленных и ликвидированных свалок. Экоактивист отметил, что иногда приходилось убирать свалки десятками КамАЗами.

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Чем антиковидная вакцинация отличается от сезонных прививок от гриппа и каков порядок её проведения – в интервью с Надеждой Рагозиной Псковская область вошла в топ-5 рейтинга по количеству выявленных и устранённых свалок Проектом «Экомышление» будут охвачены три псковские школы Сивачёва о слухах про «сырость» вакцины от COVID-19: Это сравни геноциду На фоне пандемии COVID-19 в Псковской области почти исчез сезонный грипп 19 пунктов вакцинации от COVID-19 открыты в Псковской области Слухи о вакцине и геноцид – Ираида Сивачева на ПАИ-live О графике и правилах проведения вакцинации от COVID-19 в Пскове – в интервью с Галиной Неваленной Музей в Сигово заработал миллион рублей на чае и пирогах С федерализацией Псково-Изборского музея его сотрудники связывают надежды на увеличение штата
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