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Общество

Студенты из Псковской области могут сделать свои вузы «зеленее»

В России стартовал конкурс студенческих экопроектов «Мой зеленый вуз», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Движения ЭКА.

Конкурс направлен на вовлечение молодых людей в разработку проектов по снижению экологического следа вуза и активное внедрение конкретных практик в высших учебных заведениях страны. Более «зеленым» образовательное учреждение можно сделать по нескольким направлениям: ответственное обращение с отходами и ресурсосбережение; озеленение здания и привузовской территории, лесосберегающие и лесовосстановительные мероприятия; водосбережение и улучшение качества воды; энергосбережение и энергоэффективность; экопросвещение; транспорт; ответственные закупки.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мойзеленыйвуз.рф, собрать команду до 10 человек, выбрать от одного до семи направлений, ознакомиться с методическими рекомендациями, разработать и подать проекты на конкурс. Сделать это можно до конца марта 2021 года.

Десять команд, которые наберут больше всего баллов, получат дипломы и тематические подарки. Все участники конкурса будут награждены дипломами, а лучшие экопроекты будут рекомендованы администрациям российских вузов к реализации.

Чтобы воодушевить студентов на создание проектов, организаторы разработали мобильную игру «Зеленая магия» с дополненной реальностью. Скачать её можно двумя способами: через App Store и GooglePlay.

Конкурс организован в рамках направления по работе со студентами общероссийской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России при экспертной поддержке Движения ЭКА и информационной поддержке Ассоциации «зеленых» вузов России.

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