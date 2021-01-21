Избран президент Федерации футбола Псковской области
Замглавы администрации Пскова Александр Коновалов избран президентом Федерации футбола Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковский спорт».
Конференция федерации прошла 21 января на стадионе «Машиностроитель». На пост президента организации вместо сложившего полномочия Алексея Севастьянова претендовали два кандидата: Александр Коновалов и арбитр Герман Кравченко. Последний взял самоотвод, в связи с чем проводилось открытое голосование. За кандидатуру Александра Коновалова собравшиеся проголосовали единогласно.
На конференции присутствовали представители администрации Псковской области, муниципалитетов, СМИ.
Ранее Александр Коновалов был назначен исполняющим обязанности президента общественной организации «Федерация футбола».