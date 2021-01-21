0
16:30
Помощь в профессиональном самоопределении – ПАИ-live с Екатериной Транёвой
15:31
Фёдора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом
15:03
#Опросник ПАИ: Что должно быть в молодежном лофте
13:35
Чем антиковидная вакцинация отличается от сезонных прививок от гриппа и каков порядок её проведения – в интервью с Надеждой Рагозиной
13:12
Формирование нового типа мышления – ПАИ-live с Сергеем Елизаровым
13:06
Псковичи пытались спасти от смерти 50-летнего мужчину в центре города
12:30
Из-за долгого снегопада Псков не успели привести в порядок до утренних пробок
Еще новости
Общество

Пять улиц и одну дорогу отремонтируют по нацпроекту в Печорском районе в 2021 году

Печоры - Лидва - Лавры

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Печорском районе отремонтируют пять улиц и одну дорогу. В общей сложности приведут в порядок около 7,6 километра улично-дорожной сети. На эти цели направлено более 64 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Администрация Печорского района уже определила подрядчика на ремонт пяти улиц. ООО «Печорыагродорстрой» доведет до нормативного состояния улицы № 1 в деревне Залесье, Совхозную в Печорах, Советскую в деревне Новый Изборск, Школьную и Комсомольскую в деревне Лавры. Сумма контракта составила 36,5 млн рублей.

Улица № 1 Залесье

Протяженность участка на улице № 1 в Залесье составляет 1,15 километра. Подрядчику предстоит срезать старый асфальт и уложить два слоя нового асфальтобетонного покрытия, отремонтировать водопропускные трубы и тротуар, установить бортовой камень. Обочины укрепят фрезерованным асфальтовым материалом, установят дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут разметку.

Улица Совхозная в Печорах

Длина подлежащего ремонту участка улицы Совхозной в Печорах составляет 700 метров. Здесь также восстановят дорожную одежду и укрепят обочины.

Аналогичные виды работ проведут на улице Советской в Новом Изборске. В этом населенном пункте обновят 640 метров дорожного полотна.

Улица Советская (Новый Изборск)

В Лаврах на улице Школьной дополнительно расчистят площади от кустарника и мелколесья, а по окончании дорожных работ смонтируют искусственную дорожную неровность. На этой улице располагается Лавровская средняя общеобразовательная школа. Протяженность участка – 870 метров.

Улица Школьная в деревне Лавры

В перечень работ на улице Комсомольской в деревне Лавры, помимо ремонта покрытия проезжей части, съездов и тротуаров, укрепления обочин, также вошло восстановление трубопереездов. Подрядная организация выполнит устройство основания под трубопроводы и укладку канализационных труб. Протяженность участка составляет 645 метров.

Улица Комсомольская в деревне Лавры

Все работы должны быть завершены до 30 сентября 2021 года.

В рамках нацпроекта также приведут в порядок автомобильную дорогу Печоры – Лидва – Лавры. Её длина – 3,58 километра. Электронный аукцион на определение подрядчика на ремонт объекта будет объявлен в ближайшее время.

Отметим, что Печорский район наряду с Островским, Псковским, Палкинским и Псковом входит в Псковскую городскую агломерацию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Помощь в профессиональном самоопределении – ПАИ-live с Екатериной Транёвой
21 января 2021
Помощь в профессиональном самоопределении – ПАИ-live с Екатериной Транёвой
Фёдора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом
21 января 2021
Фёдора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом
#Опросник ПАИ: Что должно быть в молодежном лофте
21 января 2021
#Опросник ПАИ: Что должно быть в молодежном лофте
Формирование нового типа мышления – ПАИ-live с Сергеем Елизаровым
21 января 2021
Формирование нового типа мышления – ПАИ-live с Сергеем Елизаровым
Псковичи пытались спасти от смерти 50-летнего мужчину в центре города
21 января 2021
Псковичи пытались спасти от смерти 50-летнего мужчину в центре города
Из-за долгого снегопада Псков не успели привести в порядок до утренних пробок
21 января 2021
Из-за долгого снегопада Псков не успели привести в порядок до утренних пробок
Сивачёва о слухах про «сырость» вакцины от COVID-19: Это сравни геноциду
21 января 2021
Сивачёва о слухах про «сырость» вакцины от COVID-19: Это сравни геноциду
Почти 238 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
21 января 2021
Почти 238 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

Идет загрузка...