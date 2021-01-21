Пять улиц и одну дорогу отремонтируют по нацпроекту в Печорском районе в 2021 году

13:51, 21 января 2021, ПАИ

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Печорском районе отремонтируют пять улиц и одну дорогу. В общей сложности приведут в порядок около 7,6 километра улично-дорожной сети. На эти цели направлено более 64 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Администрация Печорского района уже определила подрядчика на ремонт пяти улиц. ООО «Печорыагродорстрой» доведет до нормативного состояния улицы № 1 в деревне Залесье, Совхозную в Печорах, Советскую в деревне Новый Изборск, Школьную и Комсомольскую в деревне Лавры. Сумма контракта составила 36,5 млн рублей.

Протяженность участка на улице № 1 в Залесье составляет 1,15 километра. Подрядчику предстоит срезать старый асфальт и уложить два слоя нового асфальтобетонного покрытия, отремонтировать водопропускные трубы и тротуар, установить бортовой камень. Обочины укрепят фрезерованным асфальтовым материалом, установят дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут разметку.

Длина подлежащего ремонту участка улицы Совхозной в Печорах составляет 700 метров. Здесь также восстановят дорожную одежду и укрепят обочины.

Аналогичные виды работ проведут на улице Советской в Новом Изборске. В этом населенном пункте обновят 640 метров дорожного полотна.

В Лаврах на улице Школьной дополнительно расчистят площади от кустарника и мелколесья, а по окончании дорожных работ смонтируют искусственную дорожную неровность. На этой улице располагается Лавровская средняя общеобразовательная школа. Протяженность участка – 870 метров.

В перечень работ на улице Комсомольской в деревне Лавры, помимо ремонта покрытия проезжей части, съездов и тротуаров, укрепления обочин, также вошло восстановление трубопереездов. Подрядная организация выполнит устройство основания под трубопроводы и укладку канализационных труб. Протяженность участка составляет 645 метров.

Все работы должны быть завершены до 30 сентября 2021 года.

В рамках нацпроекта также приведут в порядок автомобильную дорогу Печоры – Лидва – Лавры. Её длина – 3,58 километра. Электронный аукцион на определение подрядчика на ремонт объекта будет объявлен в ближайшее время.

Отметим, что Печорский район наряду с Островским, Псковским, Палкинским и Псковом входит в Псковскую городскую агломерацию.