Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины «Спутник V»
Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишут российские и зарубежные СМИ. Также страна разрешила использовать препарат, разработанный Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.
Глава МИД Венгрии уже отправился в Москву для обсуждения российской вакцины. Вскоре планируется начать поставки вакцины «Спутник V» в европейское государство.
На данный момент применение вакцины «Спутник V» разрешено в России, Белоруссии, Туркмении, Сербии, Венгрии, Аргентине, Венесуэле, Парагвае, Боливии, ОАЭ, Алжире и Палестине.