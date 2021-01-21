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Общество

Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины «Спутник V»

Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишут российские и зарубежные СМИ. Также страна разрешила использовать препарат, разработанный Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Глава МИД Венгрии уже отправился в Москву для обсуждения российской вакцины. Вскоре планируется начать поставки вакцины «Спутник V» в европейское государство.

На данный момент применение вакцины «Спутник V» разрешено в России, Белоруссии, Туркмении, Сербии, Венгрии, Аргентине, Венесуэле, Парагвае, Боливии, ОАЭ, Алжире и Палестине.

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