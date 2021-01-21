Галина Неваленная поздравила с 90-летием узницу фашистских концлагерей

14:40, 21 января 2021, ПАИ

90-летнюю узницу фашистских концлагерей Татьяну Гавриловну Великопольскую поздравила с юбилеем депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Она вручила имениннице поздравительную телеграмму от имени президента России Владимира Путина, а также поздравительный адрес и подарок от имени главы Пскова Елены Полонской.

«На Вашу долю выпали тяжкие испытания - голод и холод военного лихолетья, восстановление страны из разрухи. Такими тружениками, как Вы, гордится наша страна, наша Псковская область, наш город Псков», - подчеркнула Галина Неваленная и пожелала имениннице крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия, мира и добра.

Татьяна Гавриловна рассказала, что почти всю жизнь прожила на острове Залита и что больше всего на свете гордится своими детьми, которых у нее трое, так как все они выросли достойными и порядочными людьми, заботливыми и внимательными.