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Общество

#Опросник ПАИ: Что должно быть в молодежном лофте

Отличная новость для молодежи! В Пскове готовится к открытию креативное пространство «Лофт». Новое место, где молодые по паспорту и душой жители Пскова и области смогут проводить время в своей экосистеме и в своих интересах. Теперь тусовки в ТЦ и ресторанах быстрого питания можно заменить на свободную территорию с бесплатным вайфаем. Подробнее об этом проекте можно узнать в этом материале, ну а мы отправились на улицы, чтобы узнать у псковичей, как можно использовать эти возможности и чем порадовать молодежь. Все мнения собраны в нашем опроснике.

Лофт - вещь, безусловно, хорошая и соответствует трендам времени, но стоит для начала пояснить, что это.

«Хозяйственный чердак или верхняя часть здания промышленного назначения (фабрики, завода, склада), включая бывшие чердаки и технические этажи, переоборудованные под жильё, мастерские или офисные помещения» - это определение из интернета, но на деле всё немного иначе. Выражаясь простым языком, лофт - это помещение широкого назначения. Открытое, бесплатное пространство, где любой желающий может проводить время в своих целях: есть пиццу с друзьями, обсуждать фильмы и книги, работать над собственным проектом, учиться, увлекаться хобби, любоваться выставками и другими полезными вещами. Там может быть что угодно, в рамках квадратных метров и законодательства.

Немногие псковичи были в курсе этих новостей, но каждый, узнав о них, был рад подобным открытиям. «Для молодежи ничего нет», - говорил каждый второй. Теперь будет возможность направить энергию в нужное русло. Большинство опрошенных предпочли бы увидеть там развлекательную площадку: видео- и настольные игры, музыкальные концерты, Stand Up и т. д. Были и благородные идеи, вроде развития волонтерства, создания обучающих программ и кружков.

Приятный факт - любая идея возможна и работает в плюс.

Совсем скоро мы узнаем, к чему всё это приведет. Одно ясно точно - мы идём в ногу со временем и в правильную сторону.

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