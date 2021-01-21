Владельцам загородной недвижимости в Псковской области напоминают о «дачной амнистии»

15:22, 21 января 2021, ПАИ

О «дачной амнистии» напоминают владельцам загородной недвижимости в Псковской области, сообщили в региональном Управлении Росреестра.

18 ноября 2020 года в третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон, продлевающий упрощенный порядок регистрации прав на недвижимость, известный в обществе как «дачная амнистия», на пять лет - до 1 марта 2026 года.

Многие граждане длительное время владеют земельными участками или другими объектами недвижимости без зарегистрированного права собственности.

«Дачная амнистия» позволяет быстро зарегистрировать права на недвижимость. Чтобы без проблем и на законных основаниях распоряжаться своей недвижимостью, региональное Управление Росреестра рекомендует зарегистрировать права на недвижимость.

Упрощенный порядок оформления в собственность отдельных категорий объектов недвижимости и земельных участков действует в России с сентября 2006 года, то есть уже на протяжении 14 лет. За это время в собственность оформлены права более чем на 14 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, хозяйственные постройки и т. д.

В Псковской области количество объектов, зарегистрированных в рамках «дачной амнистии» за 2020 год, составило порядка трех тысяч объектов. Количество поданных заявлений о регистрации в упрощенном порядке за 2020 год – 3916. В сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года на 45% увеличилось количество зарегистрированных прав на земельные участки.

Есть в принятом законопроекте и нововведения, благодаря которым действие «дачной амнистии» расширено. Положения об упрощенном порядке регистрации прав теперь будут распространяться и на владельцев домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

Особо отмечается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должен соответствовать параметрам, определенным Градостроительным кодексом РФ (в частности, количество надземных этажей - не более трех, высота - не более двадцати метров). Это сделано с целью исключения случаев строительства объектов, не соответствующих установленным требованиям. Стоимость госпошлины 350 рублей.

«Дачная амнистия» поможет вам быстро зарегистрировать право собственности на объект недвижимости.