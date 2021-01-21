Налоговые инспекции Псковской области возобновили приём в обычном режиме

16:09, 21 января 2021, ПАИ

Приём в обычном режиме возобновили налоговые инспекции Псковской области, сообщили в пресс-службе регионального УФНС России.

С 25 января 2021 года обратиться в налоговые инспекции можно будет без предварительной записи.

При посещении инспекций необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Узнать график работы налоговых органов региона можно на официальном сайте ФНС России в разделе «Информация об УФНС России вашего региона» - «Контакты инспекций» или по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Заранее спланировать визит в налоговый орган можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

В условиях угрозы распространения вируса COVID-19 большинство вопросов налогоплательщикам рекомендуют решать, используя бесконтактные способы взаимодействия с налоговыми органами.