Волонтёры доставили продукты и лекарства пенсионерке из Пскова

16:24, 21 января 2021, ПАИ

Активисты регионального волонтерского центра «Единой России» доставили продукты и лекарства пенсионерке из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии.

Пожилая псковичка Светлана Шевцова оставила заявку по телефону горячей линии волонтерского центра, она уже не в первый раз обращается за помощью. Женщина проживает одна и в период пандемии старается как можно меньше выходить из дома.

Всё необходимое ей доставила волонтер Оксана Нани. Она купила продукты и лекарства строго по списку, проверила сроки годности.

«Я до больницы сама ходила везде и подхватила болячку. И теперь после больницы думаю: «Нет, буду немножко беречься». И хорошо, что есть волонтерский центр, спасибо тем, кто нам помогает», - отметила Светлана Шевцова.

В состав центра входят члены и сторонники партии, они ежедневно привозят нуждающимся жителям города продукты и лекарства. В среднем волонтеры выполняют в месяц более 1000 заявок на оказание помощи пожилым и маломобильным людям.

Так, в работе волонтерского центра с момента его открытия принимает активное участие депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко. В свободное от работы время он тоже выполняет заявки горожан: доставляет продукты, лекарства, помогает с оплатой услуг ЖКХ, занимается автоволонтерством. «Приятно, когда люди пожилого возраста, которым ты помог, говорят тебе слова благодарности. Очень важно, что есть люди, которые готовы помочь, которые не остаются в стороне», - пояснил Сергей Мусиенко.

Волонтерский центр партии работает по всей Псковской области. В Великих Луках преподаватель Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Людмила Савельева доставляет льготные лекарства пожилым гражданам, а также помогает добираться до места работы и обратно волонтерам, оказывающим поддержку медикам. «Считаю, что в это время всем людям нужно помогать друг другу, нужно держаться всем вместе. Люди должны быть добрее друг к другу», - уверена Людмила Савельева.

Оставить свою заявку на получение помощи центра можно по телефону горячей линии 8 (800) 444 07 13 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.