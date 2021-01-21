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Общество

За добросовестный труд и плетение из лозы порховский суд отменил бывшему осужденному все ограничения

В Порховском районе с мужчины за примерное поведение досрочно сняли административный надзор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.  

В 2013 году в Санкт-Петербурге мужчина был осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц. В 2016 году Барабинский районный суд Новосибирской области установил ему административный надзор сроком на 8 лет. Гражданину нужно было являться в полицию по месту регистрации два раза в месяц, также ему запретили выезжать за пределы территории муниципального образования места жительства или пребывания. Был установлен запрет пребывать за пределами дома с 22:00 до 6:00.

В настоящее время половина срока административного надзора истекла. За это время мужчина не допускал нарушений, устроился на работу, где получил положительную характеристику, как и по месту жительства. Жалоб в его адрес на поведение в быту и в общественных местах не поступало. К административной ответственности не привлекался. Кроме того, на работе его избрали председателем Совета трудового коллектива, мужчина ежегодно проходит обучение и аттестацию по специальности. За добросовестный труд награжден почетной грамотой администрации Порховского района. Прошел обучение и освоил курс народного творчества по плетению из лозы.

В связи с этим Порховский районный суд сначала отменил ему запрет пребывать вне жилого или иного помещения с 22:00 до 6:00, а после полностью прекратил административный надзор.

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