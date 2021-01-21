Более 50 тысяч административных правонарушений зафиксировали в Псковской области в 2020 году

17:43, 21 января 2021, ПАИ

За прошедший год сотрудники полиции зафиксировали в Псковской области более 50 тысяч административных правонарушений, без учёта нарушений ПДД. Об этом заявил начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

По словам Круглова, ведомство вынесло 28 тысяч постановлений. Основными нарушениями в регионе стали распитие спиртных напитков в общественных местах, появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и несоблюдение требований административного надзора.

«Административная практика в деятельности государства приобретает всё большую актуальность. Данному направлению уделяется всё больше внимания в связи с тем, что ряд уголовных статей не применяется до изначального привлечения граждан к административной ответственности. Это даёт им шанс посмотреть на свои действия и отказаться от нарушений и совершения преступлений», – отметил Владимир Круглов.