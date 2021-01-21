Псковичи стали активно обращаться в полицию
Жители Пскова стали активно обращаться в полицию. Об этом рассказал начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов в эфире проекта ПАИ-live 21 января.
«Активность населения очень высокая, – отметил Владимир Круглов. – Обращаются в полицию по поводу разных нарушений, но реакция всегда происходит».
Сообщения от местных жителей регистрируются, и на место направляется наряд. Как отметил спикер, если преступления тяжких составов, то выезжает оперативная группа.
«Отказов быть не должно», – подчеркнул Круглов.