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Общество

Псковичи стали активно обращаться в полицию

Жители Пскова стали активно обращаться в полицию. Об этом рассказал начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

«Активность населения очень высокая, – отметил Владимир Круглов. – Обращаются в полицию по поводу  разных нарушений, но реакция всегда происходит».

Сообщения от местных жителей регистрируются, и на место направляется наряд. Как отметил спикер, если преступления тяжких составов, то выезжает оперативная группа.

«Отказов быть не должно», – подчеркнул Круглов.

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