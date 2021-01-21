Названа самая популярная дата для свадеб у псковичей в 2021 году

17:23, 21 января 2021, ПАИ

В Пскове определена самая популярная дата для проведения свадеб в этом году, пишет «Псковская правда».

Председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов подчеркнул, что самой популярной датой для бракосочетаний может стать 12 февраля 2021 года. Астролог Наталья Баранова добавила, что этот день является гармоничным, ведь 12 февраля нет никаких лунных или солнечных затмений.

В прошлом году популярной датой для свадеб стало 20 февраля. В этот день поженились 23 пары.