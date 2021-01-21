Псковичи стали меньше нарушать закон о запрете курения в общественных местах

18:32, 21 января 2021, ПАИ

Жители Псковской области стали меньше нарушать закон о запрете курения в общественных местах. Об этом рассказал начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов в эфире проекта ПАИ-live 21 января.

«По сравнению с 2019 годом выявление немного снизилось. Мы относим это к тому, что граждане стали меньше курить либо стали более законопослушными. Если обращаться к статистике, тоже выявлено порядка тысячи нарушений. Протоколы все рассмотрены», – сказал Круглов.

Он напомнил, что эта норма введена относительно недавно и регулируется федеральным законом № 15-ФЗ от 2013 года, куда ежегодно вносят дополнения, касающиеся курения электронных сигарет.