Вам административка – ПАИ-live c Владимиром Кругловым
Начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Псковской области Владимир Круглов стал гостем эфира ПАИ-live в четверг, 21 января.
Какие административные наказания стали наиболее частыми в 2020-м? Часто ли штрафуют за распитие спиртного и курение в общественных местах? Соблюдают ли псковичи закон о тишине? Кто несёт ответственность за участие подростков в несанкционированных публичных акциях? Кто чаще всего совершает административные правонарушения?
Ответы на вопросы – в эфире ПАИ-live.