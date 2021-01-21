Более семи тысяч псковичей посетили почту по предварительной записи

18:09, 21 января 2021, ПАИ

По предварительной записи почту посетило более семи тысяч псковичей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

В мае прошлого года у жителей региона появилась возможность записаться в отделения «Почты России» онлайн. Услуга стала востребована в период пандемии.

Записаться заранее на обслуживание в отделения почтовой связи нужно не менее чем за один час до планируемого визита в отделение, используя мобильное приложение или сайт почты.

«Внедрение данного сервиса – одна из мер, принимаемых компанией для защиты клиентов и сотрудников в неблагоприятный период. Исходя из статистических данных, услуга предварительной записи пользуется популярностью среди жителей региона», – отметил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

Сейчас новая услуга доступна в более чем 12 отделениях почтовой связи Псковской области.