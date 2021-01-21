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Общество

Когда взорвётся климатическая бомба?

ПсковГУ предлагает прослушать интересную лекцию об изменениях климата. Фото ivi.ru

 

Учёные во всём мире пришли к консенсусу: в последние десятилетия из-за влияния людей климат меняется быстрее. Этой позиции придерживаются авторы свыше 97 % публикаций в рецензируемых научных журналах. 

Вы знали, что люди изменяют климат в 170 раз быстрее, чем силы природы? Или что наша планета испытывает ледниковый период каждые 100 000 лет? А может быть, вы знали, что вулканы охлаждают нашу планету?

Эти и другие темы у студентов ПсковГУ есть возможность обсудить с кандидатом географических наук, доцентом Белорусско-Российского университета (г. Могилёв, Беларусь) Анной Скриган. Она подготовила лекцию «Когда взорвётся климатическая бомба», сообщает пресс-служба университета.

Лекция пройдёт  25 января в 14:00 в ПсковГУ. 

Узнайте ещё больше об изменении климата на третьей от Солнца планете! 

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