Когда взорвётся климатическая бомба?

20:14, 21 января 2021, ПАИ

Учёные во всём мире пришли к консенсусу: в последние десятилетия из-за влияния людей климат меняется быстрее. Этой позиции придерживаются авторы свыше 97 % публикаций в рецензируемых научных журналах.

Вы знали, что люди изменяют климат в 170 раз быстрее, чем силы природы? Или что наша планета испытывает ледниковый период каждые 100 000 лет? А может быть, вы знали, что вулканы охлаждают нашу планету?

Эти и другие темы у студентов ПсковГУ есть возможность обсудить с кандидатом географических наук, доцентом Белорусско-Российского университета (г. Могилёв, Беларусь) Анной Скриган. Она подготовила лекцию «Когда взорвётся климатическая бомба», сообщает пресс-служба университета.

Лекция пройдёт 25 января в 14:00 в ПсковГУ.

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