«Я хочу рубить полено и пить водку». Программа «Четыре свадьбы» приехала в Псковскую область

20:53, 21 января 2021, ПАИ

24-летняя Алина из города Дно в Псковской области приняла участие в программе «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница».

Девушка рассказала, что со своим молодым человеком познакомилась в День города в Дно. Они сразу почувствовали притяжение к друг другу, а на Новый год молодой человек сделал любимой предложение. Алина рассказала, что она вместе с женихом любит проводить время в гараже, где они слушают любимую музыку.

По сценарию программы, у Алины были три соперницы-невесты, которые оценивали её свадьбу. Девушки добрались до города Дно, где не стеснялись в выражениях: «Я хочу рубить полено и пить водку», «Без ковра в ЗАГСе никак нельзя», «Как тут всё запущено».

Свадьба Алины пришлась им не по вкусу: в программе она не победила, набрав по итогам голосования наименьшее количество баллов, значительно уступив соперницам. При этом бюджет свадьбы Алины составил 250 тысяч рублей. Роспись проходила в ЗАГСе города Дно, а праздничный банкет – в комплексе «Раздолье» в Пскове.

