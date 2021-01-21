Пациент-сердечник не дождался отправки из Пскова в федеральный центр

22:34, 21 января 2021, ПАИ

«Пациент с проблемой сердца, которого должны были направить на операцию в федеральный центр, к сожалению, скончался. Выражаем искренние соболезнования родным и близким!» – написал официальный Telegram-канал Псковской области.

Комитет по здравоохранению сообщает, что заболевание, которым страдал пациент, имеет крайне высокий риск неблагоприятного исхода. Диагноз был установлен, перевод пациента в федеральный центр был согласован, но, к сожалению, больной скончался раньше, чем удалось осуществить его транспортировку.

По данной информации будет проведена проверка.