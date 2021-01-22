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Общество

Прибор для оценки заразности штаммов COVID-19 разработали учёные

Учёные из университета Куинс и университета Британской Колумбии создали прибор для оценки заразности штаммов коронавируса. Такое изобретение позволит оценить уровень заразности некоторых новых мутаций коронавируса, пишет газета «Известия».

С помощью прибора можно выяснить взаимодействие шипа коронавируса и фермента АСЕ2, через который он попадает в организм. К шипу ученые присоединили один фрагмент белка люциферазы, а к ферменту — другой. При соединении двух компонентов люцифераза светится. Таким образом, интенсивность света покажет, как много шипов связалось с АСЕ2. По данным ученых, такой анализ займет около 30 минут.

Прибор также можно использовать для оценки эффективности лекарств от коронавируса. Если препарат оказывает воздействие, то система не будет выделять свет, поскольку фрагменты люциферазы не соединятся.

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Еще 383 человека излечились от коронавируса в Псковской области Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области 163 новых случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области Прибор для оценки заразности штаммов COVID-19 разработали учёные Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области Волонтёры доставили продукты и лекарства пенсионерке из Пскова Фёдора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины «Спутник V» Чем антиковидная вакцинация отличается от сезонных прививок от гриппа и каков порядок её проведения – в интервью с Надеждой Рагозиной Почти 238 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
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