Прибор для оценки заразности штаммов COVID-19 разработали учёные

07:00, 22 января 2021, ПАИ

Учёные из университета Куинс и университета Британской Колумбии создали прибор для оценки заразности штаммов коронавируса. Такое изобретение позволит оценить уровень заразности некоторых новых мутаций коронавируса, пишет газета «Известия».

С помощью прибора можно выяснить взаимодействие шипа коронавируса и фермента АСЕ2, через который он попадает в организм. К шипу ученые присоединили один фрагмент белка люциферазы, а к ферменту — другой. При соединении двух компонентов люцифераза светится. Таким образом, интенсивность света покажет, как много шипов связалось с АСЕ2. По данным ученых, такой анализ займет около 30 минут.

Прибор также можно использовать для оценки эффективности лекарств от коронавируса. Если препарат оказывает воздействие, то система не будет выделять свет, поскольку фрагменты люциферазы не соединятся.