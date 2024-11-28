Вылет самолёта Москва – Псков перенесли на следующий день
Вылет самолёта Москва – Псков перенесли с 19:00 28 ноября до 00.00 29 ноября, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Сначала вылет был перенесён на 19:45, затем на 21:00. Теперь вылет запланирован на 00:00 следующего дня.
Напомним также, что сегодня в Псковской области ожидается туман.
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