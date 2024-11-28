Вылет самолёта Москва – Псков перенесли на следующий день

22:14, 28 ноября 2024, ПАИ

Вылет самолёта Москва – Псков перенесли с 19:00 28 ноября до 00.00 29 ноября, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Сначала вылет был перенесён на 19:45, затем на 21:00. Теперь вылет запланирован на 00:00 следующего дня.

Напомним также, что сегодня в Псковской области ожидается туман.