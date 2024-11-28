Председателя областного ВОИ избрали в Пскове

20:43, 28 ноября 2024, ПАИ

Отчётно-выборная конференция общественной организации инвалидов Пскова прошла в Пскове сегодня, 28 ноября. Основным вопросом конференции было избрание председателя организации, сообщили ПАИ в региональной организации ВОИ.

На конференции присутствовали делегаты четырёх первичных организаций, которым были делегированы полномочия по решению вопросов повестки дня конференции. В начале конференции были подведены итоги работы за пять лет, озвучены результаты, которых удалось достичь организации, и определены задачи на приоритетных направлениях деятельности. С докладом выступила Галина Курочкина.

Отчёт контрольно-ревизионной комиссии представила Анжелика Шентякова. Вопросов к докладчику не поступало.

По результатам голосования делегатов председателем Псковской городской организации ВОИ единогласно была избрана Галина Курочкина.

Также рассмотрели вопросы изменения названия организации в соответствии с принятыми нормами ВОИ. Принят устав организации в новой редакции, а также избраны рабочие органы организации: правление, президиум, контрольно-ревизионная комиссия.