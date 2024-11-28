Победителей конкурса «Мистер и Мисс Студенчество» выбрали в Пскове
В ПсковГУ объявили победителей конкурса «Мистер и Мисс Студенчество» Псковской области, сообщили организаторы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По итогам всех конкурсных испытаний «Мистером Студенчество» стал Андрей Григорьев. «Мисс Студенчество» стала Ксения Владимирова.
Мистер и Мисс зрительских симпатий стали Вадим Иванов и Диана Гашимова. В номинации «Мистер и Мисс Красноречие» выиграли Николай Леонтьев и Татьяна Ракунова. Звание «Мистер и Мисс Артистичность» получили Максим Андрианов и Елизавета Васильева, в номинации «Мистер и Мисс Интеллект» победили Станислав Фёдоров и Ульяна Чинчукова.
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