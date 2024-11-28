Победителей конкурса «Мистер и Мисс Студенчество» выбрали в Пскове

21:36, 28 ноября 2024, ПАИ

В ПсковГУ объявили победителей конкурса «Мистер и Мисс Студенчество» Псковской области, сообщили организаторы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По итогам всех конкурсных испытаний «Мистером Студенчество» стал Андрей Григорьев. «Мисс Студенчество» стала Ксения Владимирова.

Мистер и Мисс зрительских симпатий стали Вадим Иванов и Диана Гашимова. В номинации «Мистер и Мисс Красноречие» выиграли Николай Леонтьев и Татьяна Ракунова. Звание «Мистер и Мисс Артистичность» получили Максим Андрианов и Елизавета Васильева, в номинации «Мистер и Мисс Интеллект» победили Станислав Фёдоров и Ульяна Чинчукова.